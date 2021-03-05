Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM В Екатеринбурге 83-летнего заслуженного тренера Николая Р. выпустили из СИЗО. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Мастера спорта СССР арестовали после того, как десятилетняя девочка обвинила его в педофилии. В виновности тренера усомнились многие жители Свердловской области.

Пенсионеру изменили меру пресечения на домашний арест. Кроме того, ему запретили общаться с потерпевшей и свидетелями по делу.

Защита считает, что девочка оговорила своего тренера, обидевшись на него: до этого Николай Р. выгнал её с занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посчитала чрезмерным арест об

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