Сеул, , 13:06 — REGNUM К маю 2021 года 1,05 млн граждан Южной Кореи получат прививку от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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Данное заявление было обнародовано 5 марта в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Премьер-министр страны подчеркнул, что график поставки вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX согласован.

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Чон Сэ Гюн отметил, что в настоящее время более 220 тыс. человек приняли участие в программе вакцинации от COVID-19. К концу месяца вакцинируются порядка 350 тыс. человек, к апрелю-маю — около 700 тыс. человек. Общий показатель к маю составит 1,05 млн человек.

Между тем, в Южной Корее зафиксировано шесть случаев гибели пациентов после вакцинации от COVID-19. В настоящее время органы здравоохранения затрудняются ответить, была ли вакцинации причиной смерти пациентов.

Ведётся расследование.

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