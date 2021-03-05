Москва, , 12:45 — REGNUM Компания Geely представит новый кроссовер KX11 (Xingyue L) для российского рынка не раньше 2022 года. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на генерального директора Geely Motors Russia Чжан Шоухэ.

Стоит отметить, что ранее уже появлялась информация о высокой вероятности появления в России Geely KX11, тем не менее официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

Глава представительства китайской марки в РФ добавил, что KX11 пока не продаётся даже на рынке Китая. Однако в России новинка, по его словам, может появиться «через шесть или девять месяцев после этого» (после старта продаж модели на авторынке КНР — ред.). Отмечается, что этот период необходим для сертификации новой машины.

Длина KX11 равна 4770 мм, а ширина — 1895 мм. Колёсная база кроссовера составит 2845 мм. На выбор покупателя будут предложены две версии конфигурации салона модели — на пять и семь мест.

Что же касается дизайна новинки, то он схож с седаном Geely Preface. Внешне кроссовер получился довольно брутальным. Самым мощным в линейке силовых агрегатов станет 238-сильный двухлитровый бензиновый турбированный мотор.

Напомним, дилеры компании Geely Auto Group в январе нынешнего года экспортировали 10 031 автомобиль, что на 343% больше, чем в январе прошлого года.

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