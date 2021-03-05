Москва, , 12:41 — REGNUM Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) предложил Минтрансу предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования, в Совфеде видят трудности с реализацией льготы.

Депутат в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева просит рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников и предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50 процентов на любые даты при наличии билетов, пишет RT.

Вместе с тем в верхней палате парламента указали на сложности в реализации инициативы. Так, первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский обратил внимание на трудности с просчетом компенсаций таких затрат транспортникам. При этом сенатор назвал предложение хорошим и подтвердил наличие такой проблемы у пенсионеров.

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