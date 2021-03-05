Москва, , 12:59 — REGNUM В 2021 году стоимость отдыха в Турции не будет расти. Об этом 5 марта на пресс-конференции в Москве заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Роста цен не допустят представители туристической отрасли в самой Турции, поскольку это приведёт к сокращению числа туристов и падению доходов.

«Для страны и принимающего бизнеса очень важно, чтобы как можно больше людей приехало к ним. Потому что основные деньги в бизнесе делаются на дополнительных услугах внутри страны. В здравом уме никто сегодня цены повышать не будет», — сказал Игнатьев.