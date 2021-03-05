Подгорица, , 12:37 — REGNUM В 2021 году цены на топливо в Черногории выросли от 10 до 13 евроцентов за литр, что побудило представителей политических партий вновь поднять вопрос о более низких ценах на топливо, в частности о снижении акцизов, взимаемых государством за каждый литр топлива.

На вопрос издания Dan, рассматривает ли министерство финансов возможность снижения акцизов на топливо и есть ли в бюджете место для снижения акцизов, в министерстве ответили все возможности сейчас прорабатываются.

«При определении размера акциза на нефтепродукты, их производные и заменители необходимо учитывать общие доходы бюджета», — сказали в министерстве.

Цены на бензин в Черногории составляет 1,3 и 1,27 евро за литр соответственно, а на евродизель — 1,13 евро за литр. Из общей стоимости литра бензина государство забирает 77 евроцентов, а из общей стоимости евродизеля 63 евроцента идут в госбюджет.