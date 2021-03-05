Сухум, , 12:37 — REGNUM В Абхазии правоохранители задержали экс-помощника президента страны, Героя ДНР Ахру Авидзбу, а также его охранников. Об этом 5 марта секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба рассказал ТАСС.

«Авидзбу и сотрудников его охраны задержали, идут следственные действия. В его доме был обыск, изъяли оружие», — сообщил Шамба.

Он отметил, что официальной информации от силовых ведомств о задержании Авидзбы пока нет.

Напомним, Авидзба принимал активное участие в боевых действиях по защите Донбасса, где возглавлял боевое подразделение «Пятнашка». В январе 2020 года он присоединился к протестующим в Сухуме, захватившим президентский дворец. В ходе тех беспорядков ушел в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Новый президент республики Аслан Бжания назначил в июне 2020 года Авидзбу своим помощником, но тот через несколько месяцев ушел с этой должности.