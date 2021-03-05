Москва, , 12:35 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном взаимодействие двух стран по вопросам стратегической стабильности. Об этом 5 марта сообщается на сайте Совбеза РФ.

Телефонный разговор состоялся 4 марта по инициативе американской стороны.

«Обсуждались перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили вопрос продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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