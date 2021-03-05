Новосибирск, 5 марта, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сегодня находится с рабочей поездкой в Новосибирске, дал поручение выделить 200 млн рублей на ремонт Института ядерной физики имени И. Г. Будкера. Об этом он сказал после осмотра ускорительного комплекса электронно-позитронного коллайдера ВЭПП-2000, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Михаил Мишустин

Мишустин поинтересовался у директора института Павла Логачева, недостаёт ли денег на ремонт. На что Логачев ответил: «Да, есть такой момент».

Тогда Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову держать на контроле вопрос выделения средств учреждению.