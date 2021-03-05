Актау, Казахстан, , 12:33 — REGNUM Полицейские казахстанского Актау провели профилактическую беседу с блогером, который устроил розыгрыш своих часов на набережной города, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области Казахстана.

Молодой человек опубликовал в Instagrm видео розыгрыша дорогостоящих электронных часов. Блогер спрятал «подарок» под камнем на набережной в Актау и указал место «клада».

После публикации видео на набережной скопилось больше число людей, которые искали часы. Это событие привлекло внимание полиции и комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

В комитете, в свою очередь, сообщили, что организатору розыгрыша грозит штраф в размере от 30 до 230 минимальных расчетных показателей — от 87 510 до 670 910 тенге ($209,1−1603).