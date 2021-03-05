Евпатория, Крым, , 12:33 — REGNUM Верховный Суд Республики Крым ужесточил наказание в отношении бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова, ранее признанного виновным в превышении должностных полномочий, решение было принято 4 марта, сообщили в пресс-службе суда.

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым рассмотрено уголовное дело по апелляционным жалобам адвокатов в интересах осужденного и апелляционного представления государственного обвинителя на приговор Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым, которым он был признан виновным в превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении суда.

Филонов был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением многомиллионного ущерба бюджету Железнодорожным районным судом Евпатории — ему было назначено наказание в виде трёх лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием основного наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на полтора года.

Апелляционную жалобу на решение суда направила защита Филонова в интересах осуждённого, также апелляционное представление гособвинителя. По результатам рассмотрения жалоб коллегия судей переквалифицировала действия Филонова с ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ на более тяжкий п. «в» ч.3 286 Уголовного кодекса РФ.

В связи с переквалификацией дела суд назначил Филонову окончательное наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Также вынесено новое решение о взыскании с Филонова в пользу муниципального образования городской округ Евпатория 38 млн 350 тыс. 226 рублей 33 коп.