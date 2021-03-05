Брюссель, , 12:36 — REGNUM Из списка санкций Евросоюза в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, которые были продлены еще на год, исключены бывший и. о. украинского премьер-министра Сергей Арбузов и экс-министр образования и науки страны Дмитрий Табачник. Об этом 5 марта сообщается в постановлении Совета ЕС, обнародованном в «Официальном журнале Евросоюза».

«Два физических лица исключены из (санкционного — ред.) списка», — говорится в опубликованном документе.

При этом, как следует из приложения к указанному постановлению, в новый список лиц, против которых ЕС продлевает действие санкционных ограничений, не вошли Арбузов и Табачник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что результаты расследования уголовных дел против бывшего президента Украины Виктора Януковича нужны в качестве доказательной базы для продления Евросоюзом санкций в отношении бывших представителей украинской власти, в данных расследованиях нет существенного прогресса.