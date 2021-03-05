Москва, 5 марта, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы на 23 марта 2021 года назначил заседание, в рамках которого будет рассмотрен иск коллегии адвокатов к госкорпорации «Росатом». Истец оспаривает контракт на юридическое обслуживание и тендер, по результатам которого он был заключён, попутно обвинив госкомпанию в нарушении процедуры торгов, передаёт ИА REGNUM.

Em-group.ru Росатом

Иск московской коллегии адвокатов «Николаев и партнёры» был подан в суд еще в конце декабря 2020 года. Коллегия посчитала, что Росатом заключил контракт на оказание услуг по юридическому и консультационному сопровождению деятельности Центрального арбитражного комитета госкорпорации с компанией «МТ Капитал» с нарушением закона. Истец требует признать торги, проведенные «с нарушением процедуры торгов и порядка заключения договора, в том числе установленного решением УФАС России по делу №077/07/00−18 198/2020», недействительными. Еще одно требование предполагает повторную оценку заявок участников спорного тендера.

Третьими лицами в деле выступают УФАС по Москве, АО «Атомкомплект» и ООО «МТ Капитал».

В наложении обеспечительных мер по этому делу суд отказал. Истец требовал запрета исполнения оспариваемого договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально иск оставляли без движения из-за выявленных недочётов.