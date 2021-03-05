Вашингтон, 5 марта 2021, 12:29 — REGNUM Американские инженеры индийского происхождения захватывают США, заявил 4 марта президент США Джо Байден, сообщает New York Post.
Такое заявление президент-демократ, вице-президентом в администрации которого является выходец из семьи индийских мигрантов Камала Харрис, сделал в общении с инженером НАСА Суати Мохан, который отвечал за выполнение операций посадки марсохода Perseverance.
Напомним, это уже не первое неосторожное замечание Байдена на тему расы и этнического происхождения американских граждан. Так, в мае прошлого года, в самый разгар президентской кампании, он заявил о том, что если избиратели-афроамериканцы поддерживают какого бы то ни было кандидата, кроме него, то они «не черные».
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