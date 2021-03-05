Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Американские инженеры индийского происхождения захватывают США, заявил 4 марта президент США Джо Байден, сообщает New York Post.

Такое заявление президент-демократ, вице-президентом в администрации которого является выходец из семьи индийских мигрантов Камала Харрис, сделал в общении с инженером НАСА Суати Мохан, который отвечал за выполнение операций посадки марсохода Perseverance.

«Это потрясающе. Американцы индийского происхождения захватывают страну — вы, мой вице-президент, мой спичрайтер», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, это уже не первое неосторожное замечание Байдена на тему расы и этнического происхождения американских граждан. Так, в мае прошлого года, в самый разгар президентской кампании, он заявил о том, что если избиратели-афроамериканцы поддерживают какого бы то ни было кандидата, кроме него, то они «не черные».

Читайте также: Байден заявил, что голосующие за Трампа негры — не настоящие чернокожие