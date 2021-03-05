Москва, , 12:58 — REGNUM Ближе к лету ряд популярных среди российских туристов стран могут открыть границы с РФ. Об этом 5 марта на пресс-конференции в Москве сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы предполагаем, что к середине или в начале лета будет начата выдача виз и границы станут открыты», — сказал Игнатьев.

В числе стран, которые летом могут открыть границу для граждан России, Игнатьев назвал Болгарию. Однако Италия, Испания и Франция едва ли пойдут на такой шаг, уверен он.

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