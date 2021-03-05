Чебоксары, , 12:25 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту истязания двух детей. В совершении преступления подозревают их мать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигуранткой уголовного дела стала жительница Новочебоксарска. Правоохранители предварительно установили, что с июля 2020 года по январь 2021 года она жестоко обращалась со своей пятилетней дочерью и четырёхлетним сыном, била их. В следственном управлении СКР по Чувашии добавляют, что женщина била детей зарядным кабелем и металлической выбивалкой.

В ведомстве уточняют, что с сообщением в правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавших.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ст. 117 ч.2 п. «а», «г» УК РФ («Истязание двух и более несовершеннолетних»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетних»).

По информации следственного управления, детей изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, подозреваемая лишена родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор 27-летнему жителю, которого обвиняли в истязании шестилетней дочери своей сожительницы. Его признали виновным в серии преступлений, назначив 3 года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда на тот момент не вступил в законную силу.