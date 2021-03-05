Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Спорный ответ губернатора Ленинградской области на язвительный комментарий пользователя соцсети, попадание жительницы Ленобласти в топ-20 богатейших женщин России и небезопасное питание школьников Гатчинского района.

Instagram.com/drozdenko_au Ответ Дрозденко подписчику в соцсети (скриншот)

ИА REGNUM собрало самые обсуждаемые в соцсетях события уходящей первой недели весны 2021 года в Ленинградской области.

Иронию не оценили

Неделя началась со скандала. Под одним из постов губернатора области Александра Дрозденко на его личной странице в сети Instagram житель Колтушей в язвительной форме сообщил, что на полигоне отходов Северная Самарка произошел «мощнейший выброс свалочного газа», добавив в заключение: «Счастье-то какое!» Таким образом он пытался обратить внимание главы региона на свалку, которая доставляет неудобство местным жителям уже 50 лет.

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В ответ Дрозденко лаконично написал «рад за вас» и пожелал пользователю здоровья. Такого ироничного ответа от губернатора не ожидали многие его подписчики. Комментарий вызвал целую волну негатива.

«А вот это уже за гранью… чести вам это не делает… цинизм это ваш конек, а вот хамство открытое», — написала губернатору Лариса.

На что губернатор ответил, что никакого хамства с его стороны не было, а он лишь отреагировал в том же саркастическом тоне, в каком ему написал подписчик.

«Человек написал, что счастлив, я написал, что рад за него, и пожелал здоровья. Задал бы вопрос, получил бы ответ», — резюмировал Дрозденко и чуть позже добавил, что по ситуации в Самарке он уже отвечал жителям десятки раз.

На помощь губернатору подоспели коллеги из комитета госэконадзора, которые подтвердили факт выброса свалочного газа с полигона «Промотходы» в указанный период. Представители ведомства напомнили, что полигон относится к объектам федерального надзора, лицензирующим и контролирующим органом для него является Росприроднадзор.

В областном ведомстве также указали, что этот федеральный орган законом наделен полномочиями контролировать деятельность предприятия в части соблюдения требований по эксплуатации и норм природоохранного законодательства.

«По нашим данным, Росприроднадзор ведет судебное дело в отношении этого полигона, — пояснил представитель комитета. — Поручением губернатора Ленинградской области, в рамках актуализации территориальной схемы по обращению с отходами, запланированной на 3−4 квартал 2021 года, возможность расширения полигона путем строительства второй очереди, будет исключена».

К слову, после обсуждения этой темы подписчики страницы губернатору пришли к тому, что проблема, назревавшая годами, не будет решена без приложения общих усилий, в том числе и федерального уровня.

«Отвечая сарказмом на сарказм, вы никак не помогаете людям в их сложной и неоднозначной ситуации», — считает пользователь Александр К.

Новый громкий арест

В конце 2020 года в Ленобласти активно обсуждался арест теперь уже бывшего главы Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова и его подчиненного, отвечавшего за районные финансы. Их подозревают в хищении свыше 1 млрд рублей из районного бюджета. По версии следствия, деньги «утекали» при оплате якобы выполненных работ по ремонту зданий.

В начале 2021 года в поле зрения правоохранительных органов попал другой глава областного района, на этот раз Кировского — Алексей Кольцов. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, он из корыстных соображений не помешал противоправной деятельности директора муниципального Водоканала, из-за которой предприятие оказалось банкротом, а бюджету Кировского района Ленобласти был причинен ущерб в 600 млн рублей.

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Сообщение регионального СКР о задержании чиновника местные жители восприняли восторженно. Так, одна из жительниц района Татьяна Л., комментируя новость в одном из популярных пабликов, пожелала, чтобы следователи не останавливались на достигнутом и привлекли к ответственности всех причастных к разорению предприятия.

«Один он не мог ведь делать все свои дела. Так что, пускай и за подельниками (вся администрация!!!) приходят скорее, — написала пользовательница социальной сети. — Все вы, от секретарей до глав отделов и комитетов, ежедневно совершаете сделку с совестью, если она у вас ещё осталась».

Другой пользователь социальной сети Андрей Ш. указал, что проблема с коррупцией есть не только в местном Водоканале, но и на Дубровской ТЭЦ.

«А можно теперь поднять дела перехода в собственность Дубровской ТЭЦ?! Статью за незаконное присвоение собственности города и открытый грабёж граждан (увеличение стоимости ГВС). И сделать то же самое», — написал автор.

Отметим, что задержание главы района прокомментировал и глава региона Александр Дрозденко, который уточнил, что «дело о банкротстве сложное», и, несмотря на то, что оно расследуется уже не один месяц, «прежде чем говорить о персональной ответственности главы администрации, надо получить всю необходимую информацию».

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Добавим, 5 марта Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство следствие об избрании меры пресечения Кольцову.

Самая богатая женщина

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России, которые добились богатства собственными усилиями и многолетней работой, а не получили по наследству или в результате развода с богатым мужем.

На 19-м месте этого рейтинга с состоянием в 75 млн долларов оказалась совладелец петербургского торгового дома «Максидом» и глава муниципального образования Юкковского поселения Ленинградской области Лариса Черепанова.

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Несмотря на то, что в 2020 году по решению суда она была лишена возможности исполнять данные полномочия из-за неверно поданной декларации о доходах и имуществе, управлять примыкающим к Петербургу муниципалитетом она продолжает до сих пор, поскольку обжаловала своё отстранение в вышестоящих инстанциях.

Сообщение о ее номинации в «Форбс» появилось в многочисленных пабликах региона, однако комментарии под данным постом были отключены модераторами.

Добавим, что, по данным СМИ, на территории Юкковского поселения находится частный дом губернатора Ленинградской области.

Дорогое и опасное питание

В Гатчинском районе Ленобласти по факту выявления повышенного содержания болезнетворных бактерий в пищевой продукции для школьников возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном СУ СКР, обнаружить нарушение удалось территориальному управлению Роспотребнадзора по Ленинградской области после того, как в Гатчинском и Лужском районах была проведена внеплановая проверка организаций, которые поставляют питание в учебные заведения.

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Это сообщение взволновало некоторых родителей. Так, Ирина К. в обсуждении новости в одном из пабликов отметила, что «задешево хороших продуктов не купить», поэтому в школы поставляют некачественные продукты.

«Совести нет ни у продавцов, ни у тех, кто подписывает договора», — резюмировала она.

На что другая пользовательница социальной сети возмущённо указала, что цены в контрактах на поставку питания в школы как в супермаркетах премиум-класса.

«Мясо говядина от 480−675 рублей возят! Причем ведь они возят оптом, а не в розницу, и берут его не в соседнем магазине, а на базах, и это касается всех продуктов питания», — указала читательница под ником Эллочка.