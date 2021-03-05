Берлин, , 12:22 — REGNUM Даже после того, как мир справится с коронавирусной инфекцией, вирус совсем не исчезнет. Об этом в интервью изданию Welt заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Он уверен, что 2021 года всё ещё будет «годом коронавируса», однако, в отличие от момента начала пандемии, когда об инфекции ничего не было известно, вирус будет «более предсказуемым и управляемым». Потому что теперь есть большой объём информации о SARS-CoV-2, «есть инструменты, диагностические программы, есть вакцина».

«Я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится. Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств», — подчеркнул Клюге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для полной победы над коронавирусной инфекций необходимо объединить усилия на мировой арене.

По прогнозам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пандемия в России может закончиться к весне 2021 года. По её словам, многое зависит от каждого жителя страны.