Черкесск, , 12:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел уникальный случай, который посчитали достойным для внесения в книгу рекордов: у овцы на одной из частных ферм родилось пятеро ягнят. Этот факт был зарегистрирован международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд», подтвердил главный редактор реестра рекордов России Влад Копылов.

На сегодняшний день рождение пятерых ягнят у одной овцы-мериноса на ферме жителя села Чапаевское в Карачаево-Черкесии является случаем самого большого помета ягнят в России.

По словам хозяина овцы Азамата Эбзеева, он сам был удивлен, так как обычно самым большим количеством новорожденных у овец являются три ягненка. По поверью, в доме нельзя оставлять больше двух ягнят, поэтому остальных он раздарил родственникам и соседям, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».