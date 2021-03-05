Новосибирск, , 12:22 — REGNUM В Новосибирском государственном университете состоялась встреча председателя правительства Михаила Мишустина с учащимися и сотрудниками математического центра НГУ. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министру представили главные находящиеся в разработке проекты и рассказали о работе центра, а также о перспективах развития так называемой математической мастерской.

Работа Михаила Мишустина в Новосибирске в основном посвящена высоким технологиям: за один день он посетил центр «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса, Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера, занимающийся постройкой нового коллайдера, и НГУ, готовящий специалистов различных направлений.