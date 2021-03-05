Джакарта, , 12:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что уровень смертности от COVID-19 в стране превышает среднемировой, сообщает Kompas.

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«Уровень смертности в Индонезии составляет 2,71%, а в мире — 2,22%», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Глава государства отметил, что уровень смертности в стране значительно сократился по сравнению с началом пандемии.

«Мы должны много работать, чтобы уровень смертности в Индонезии был ниже среднемирового», — отметил глава государства.

При этом уровень активных случаев COVID-19 в Индонезии составляет 11,11%. Этот показатель ниже среднемирового (18,85%). А уровень выздоровления после заражения коронавирусом в Индонезии составил 86,8%, что выше среднемирового (78,93%).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии нацелен привить от коронавируса 40 миллионов человек к июню 2021 года.

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