Джакарта, 5 марта 2021, 12:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что уровень смертности от COVID-19 в стране превышает среднемировой, сообщает Kompas.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»
«Уровень смертности в Индонезии составляет 2,71%, а в мире — 2,22%», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
Глава государства отметил, что уровень смертности в стране значительно сократился по сравнению с началом пандемии.
«Мы должны много работать, чтобы уровень смертности в Индонезии был ниже среднемирового», — отметил глава государства.
При этом уровень активных случаев COVID-19 в Индонезии составляет 11,11%. Этот показатель ниже среднемирового (18,85%). А уровень выздоровления после заражения коронавирусом в Индонезии составил 86,8%, что выше среднемирового (78,93%).
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии нацелен привить от коронавируса 40 миллионов человек к июню 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии нацелен к июню привить от коронавируса 40 млн человек