Москва, , 12:21 — REGNUM Большинство жителей России (67%) уверены, что срочная служба в армии — школа жизни, 23% считают её потерянными годами, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

По мнению 59% опрошенных, каждый молодой человек обязан пройти службу в армии. У 39% мнение, что молодые люди должны иметь право самостоятельно решать, служить им в армии или нет.

В последнее время отмечают рост престижа профессии военного 45% респондентов. Не замечают увеличения престижа военных специальностей 31%. Заявили, что престиж снижается, 10% опрошенных.

Опрос проведен 12−14 февраля 2021 года среди 1000 граждан старше 18 лет в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей мальчиков (68%) хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, среди военнослужащих — 80%.

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