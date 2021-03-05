Ялта, Крым, , 12:20 — REGNUM Застройщик, который ведёт работы на территории Форосского парка в Ялте, берет на себя обязательства по благоустройству территории парка. Об этом сообщается на странице правительства Республики Крым в соцсети «ВКонтакте» 5 марта.

«Вместе со строительством детско-молодежного оздоровительного комплекса застройщик берет на себя обязательства по благоустройству парка: установят новые скамейки, освещение, дорожки для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще, малые архитектурные формы», — говорится в сообщении.

Также, указано в публикации, будет произведена компенсационная высадка — три дерева вместо одного снесенного.

«Все работы проходят в соответствии с разрешением минприроды Крыма и с консультацией специалистов Никитского ботанического сада», — уточнили в правительстве РК, напомнив, что «все ограничения по входу в парк отменены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратят внимание на строительство на территории Форосского парка, вокруг которого развернулся скандал. На следующий день после этого в Ялту прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов, который попытался успокоить жителей, уточнив, что в парке строится детский лагерь, а не жилые дома или гостиница.

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