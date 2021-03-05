Мадрид, , 12:19 — REGNUM Чувство упадка, депрессии или отсутствия надежды на протяжении «многих дней» испытывали 18,9% опрошенных из «низшего класса» Испании, в то время как среди остальных социально-экономических категорий этот ответ всегда давали менее 10%. Об этом пишет издание 20minutos со ссылкой на Центр социологических исследований (CIS).

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То же самое можно сказать о чувстве нервозности, беспокойства или расстройства, которое испытывали 18,5% представителей низшего класса и только 6,2% представителей высшего и среднего класса.

4,7% опрошенных низшего класса утверждают, что им многократно снились кошмары, связанные с коронавирусом, что более чем вдвое превышает средний показатель для остальных социальных слоев (2,4%).

На результаты опроса повлиял и пол. 22% опрошенных женщин признают, что у них был один или несколько приступов тревоги или паники, по сравнению с 9,4% мужчин.

Если за последний год изменения были драматичными для всех, то, вероятно, именно дети и подростки увидели, как их жизнь больше всего пострадала в процессе социализации и формирования характера, отмечают социологи.

Родители, бабушки и дедушки заметили изменения в поведении своих детей и внуков в 80,2% случаев.

Что касается специфики этих изменений, 41,8% отметили, что несовершеннолетние, с которыми они жили, более агрессивны, 45,9% считают их более замкнутыми и 50% — более требовательными.