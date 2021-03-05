Сеул, , 12:18 — REGNUM Власти Южной Кореи выдали разрешение на использование вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer для лиц старше 16 лет. Об этом 5 марта сообщает Yonhap.

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Таким образом, Pfizer стала второй одобренной в Южной Корее после вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Власти договорились с Pfizer о приобретении доз для вакцинации 23 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 398 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 91 638. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1627 человек.