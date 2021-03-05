Пермь, , 12:17 — REGNUM В Пермском крае суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 16-летнего школьника, который обвиняется в убийстве родителей и 12-летней сестры, сообщает СУ СКР по региону.

Подросток арестован на два месяца и пробудет в СИЗО до до 2 мая 2021 года.

Напомним, вечером 1 марта в посёлке Октябрьский в собственном доме зверски биты три человека: мужчина, женщина и их дочь. В качестве орудия убийства использован топор. По подозрению в совершении преступления 3 марта задержан 16-летний родственник убитых. Он дал признательные показания. Мотивом стали семейный конфликты. Подростку инкриминируют убийство, в том числе ребенка, с особой жестокостью.

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