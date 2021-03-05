Нур-Султан, 5 марта 2021, 12:15 — REGNUM Государственная компания «Казатомпром» изменила условия аукциона по продаже дочерних предприятий в сфере солнечной энергетики Astana Solar, Kazakhstan Solar Silicon и KazSilicon, 5 марта сообщает издание InformBuro.
Аукцион пройдет 12 марта на понижение цены. Стартовая цена на Astana Solar составит 10,14 млрд тенге ($24,2 млн), Kazakhstan Solar Silicon — 16,8 млрд тенге ($40,4 млн), металлургический комбинат KazSilicon — 2,12 млрд тенге ($5,07 млн).
Отметим, стоимость указанных предприятий увеличилась втрое по сравнению с предыдущими аукционами, так как торги пройдут на понижение цены.
12 февраля 2021 года аукцион по продаже компаний не состоялся из-за недостаточного количества участников.
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