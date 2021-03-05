Киев, 5 марта, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Несмотря на то, что результаты расследования уголовных дел против бывшего президента Украины Виктора Януковича нужны в качестве доказательной базы для продления Евросоюзом санкций в отношении бывших представителей украинской власти, в данных расследованиях нет существенного прогресса. Об этом 5 марта заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Wilson Dias Agência Brasil Виктор Янукович

«Из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что есть промедление — нет ощутимого прогресса в расследовании их дел на Украине», — сказал он, говоря об индивидуальных санкциях Евросоюза в отношении бывших чиновников и членов правительства Януковича.

Также глава украинского МИД добавил, что власти страны поставили вопрос перед украинскими правоохранителями «о том, что надо ускорять эту работу, чтобы давать ЕС доказательную базу для продления санкций».

При этом Кулеба подчеркнул, что власти Украины выступают за продление таких ограничений так как считают, что Янукович и люди из его окружения совершили преступления «против украинского государства и украинских граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по Донбассу в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), по его мнению, «напоминают театр абсурда».