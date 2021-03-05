Мадрид, , 12:13 — REGNUM Влияние COVID-19 на психическое здоровье до сих пор остается малоизвестным последствием пандемии, изменившей жизни людей на всей планете с начала прошлого года. Об этом пишет испанское издание 20minutos.

Согласно последнему опросу Центра социологических исследований Испании (CIS), опубликованному 4 марта, 6,4% испанцев с начала пандемии были вынуждены лечиться у психолога или психиатра, в основном по поводу тревожных или депрессивных расстройств.

С другой стороны, 23,4% испанцев признают, что боялись умереть от COVID-19.

Страх смерти из-за болезни, который особенно распространен среди пожилых людей, умножается, когда он относится не к самому себе, а к их родственникам и друзьям, отмечают специалисты.

Также 68,6% испытывали сильный «страх, что член семьи или близкий человек может умереть», а 72,3% признают, что они испытывали серьезную или сильную обеспокоенность по поводу того, что член их семьи или кто-то близкий может быть инфицирован.

Помимо страха, пандемия вызвала тревогу и депрессию из-за радикальных ограничительных мер, которые необходимо было принять для предотвращения массового распространения болезни.

В этом смысле 35,1% опрошенных утверждают, что «плакали из-за ситуации, в которой мы находимся из-за COVID-19», а 41,9% признают, что страдали «проблемами со сном» с начала пандемии.

В любом случае пандемия достигла общества, которое уже находилось в напряжении после десятилетия экономического кризиса, поэтому проблемы в основном обрушились на самые обедневшие слои населения.