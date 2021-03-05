Минск, , 12:12 — REGNUM Международные резервные активы Белоруссии на 1 марта составили $7,1145 млрд в эквиваленте. ЗВР постсоветской республики с начала года неуклонно снижаются, сообщил 5 марта Нацбанк Белоруссии.

По данным госрегулятора, за февраль ЗВР сокращены на 1,2% после сокращения в январе на 3,5%. Минфин пополнял резервы посредством продажи гособлигаций, номинированных в иностранной валюте.

«Уровень международных резервных активов снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн. долларов США, продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также снижения стоимости монетарного золота. При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли», — сказано в официальном комментарии.

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