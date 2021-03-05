Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Депутатам петербургского Законодательного собрания рекомендовали одобрить законопроект об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга. Соответствующий документ поддержали 5 марта на заседании парламентского комитета по законодательству.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета, единоросс Денис Четырбок, в случае принятия норма вступит в силу уже с 1 июля 2021 года.

При этом в июле 2020 года ЗакС принял закон о единовременной выплате судьям Уставного суда в случае его досрочной ликвидации. Благодаря этой норме, подтвердил Четырбок, все они получат разовую компенсацию. Базовую или окончательную сумму выплаты депутат назвать затруднился, подчеркнув, что на это повлияет стаж, выслуга лет и опыт федерального судейства.

На данный момент в Уставном суде Санкт-Петербурга заседают четверо судей — Игорь Тимофеев, Марина Матвеева, Антонина Шевченко под председательством Натальи Гуцан.

«Насколько я помню, Шевченко ранее была федеральным арбитражным судьей, эти стажи как-то будут засчитываться. А остальные федеральными судьями не были — ни Гуцан, ни Тимофеев, ни Матвеева — у них будет общий порядок», — сообщил Четырбок.

Действительно, с 1997 по 2006 год Антонина Шевченко была судьей Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа.

«Размер будет у всех разный», — добавил Денис Четырбок.

По словам депутата, в связи со сжатыми сроками Заксобрание не намерено откладывать рассмотрение проекта, это произойдет «в ближайшее время», но точную дату он назвать не смог.

Добавим, всего на 2020 год действовало 16 уставных судов в регионах России. Государственная дума упразднила их в связи с поправками в Конституцию, которые были приняты летом 2020 года.

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