Нальчик, , 12:08 — REGNUM Кабардино-Балкария стала одним из 11 субъектов России, который выбран в 2021 году для проведения мероприятий космической программы «Сириус». С 10 по 25 марта республика станет научно-образовательной площадкой, на которой соберутся участники из более чем 40 субъектов России.

Их общее число превысит 130 человек. Для них будут организованы мероприятия на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки «Антарес».

В рамках двухнедельного курса состоятся круглые столы, в том числе на тему «Космическая смена как инструмент вовлечения в инженерную и исследовательскую деятельность», а также поездка в Баксанскую нейтринную обсерваторию.

«Программа включает стратосферный запуск четырех спутников и двух ракет, онлайн-трансляцию запуска ракеты с космодрома «Байконур», — говорится в сообщении пресс-службы главы Кабардино-Балкарии.

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