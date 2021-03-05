Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Представители компании «2ГИС» продемонстрировали председателю правительства РФ Михаилу Мишустинуновейшие разработки в области криптографических решений, использующихся для визуализации местности и геоаналитических задач. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Презентация новых научно-технических решений прошла в ходе посещения премьер-министром Новосибирского национального исследовательского государственного университета. В одно из главных высших учебных заведений региона Мишустин приехал после осмотра коллайдера ВЭПП-2000 и посещения Института ядерной физики имени Г.И. Будкера.

Работа мишустина в Новосибирске проходит в рамках большой поездки по Сибирскому федеральному округу. За несколько дней глава правительства успел посетить Алтайский край, Республику Алтай и Туву.