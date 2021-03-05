5 марта 2021 | Время чтения 6 мин

В первую весеннюю неделю самой главной темой крымских соцсетей стало строительство на территории Форосского парка-памятника, также обсуждалось состояние общественного транспорта, наказание для вандалов и непопадание в федеральную программу благоустройства города-героя Керчи.

Зоя Емельянова, , 13:19 — REGNUM Строительство на территории Форосского парка оставалось в центре внимания социальных сетей в Крыму в первую неделю весны, 1−5 марта.

Севастополь. Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Скандал, напоминает ИА REGNUM, разгорелся ещё в феврале — жители ялтинского посёлка Форос активно выступили против строительства, которое со всеми разрешительными документами ведется на территории 200-летнего парка-памятника. Жителей беспокоила вырубка деревьев на территории парка, а также планы закрыть свободный доступ на его территорию. Заверениям властей о том, что строительство законно, а парк останется открытым, крымчане не поверили и записали видеообращение к президенту РФ, жителей поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая направила запросы о проведении проверок в Генпрокуратуру и Росприроднадзор.

Об этом: Поклонская возмутилась вырубкой Форосского парка

В первые дни марта история получила ожидаемое продолжение — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле обратят внимание на вырубку деревьев в парке «Форос» и зададут вопросы руководству региона. И буквально на следующий день в Форос приехал глава Крыма Сергей Аксёнов, чтобы встретиться с жителями. На встрече повторялись всё те же тезисы: строительство в парке ведется законно, на частной территории, там строят корпуса детского лагеря, свободный доступ в парк закрывать никто не будет. Застройщик заверил, что уничтоженные деревья «больные», а Аксёнов пообещал лично заняться проверкой всех строек в посёлке Форос. Однако, судя по комментариям в социальных сетях, крымчане не склонны верить обещаниям руководства региона.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробнее также: Глава Крыма назвал законным строительство в Форосском парке

«Нужно сохранить те парки, которые есть, были ещё до нас, так как новые разбивать — мест нет — всё застроено, или будет. А детский лагерь могли бы и в Евпатории построить, как-никак детский курорт. И вообще предлагаю промониторить все старые пионерские лагеря, уверен, много заброшенных, почему бы не восстановить, не нарушая природного баланса?» — прокомментировал сообщения Аксёнова на странице в соцсети «ВКонтакте» один из пользователей.

«Вы же не можете не знать, что детский лагерь потребует особых условий, и проход горожан в парк придётся закрыть. Но это будет потом? А сейчас пусть строят?» — комментируют жители уже на странице Аксёнова в Facebook.

Другие пользователи высказывались более жёстко.

«Вы работаете в режиме громоотвода, и за Вашими обещаниями, к сожалению, нет никаких законных актов, их не рождают на таких встречах. Явно видно, что работы ведутся без полного пакета документов, без планов межевания и планов реконструкции и вырубки, вы пытаетесь своими визитами успокоить ситуацию, как отводили грозу при строительстве высотки у входа в парк, лично обещали прекратить стойку, но прошло пару лет, и высотка выросла, изуродовав вид из городского скверика», — написал другой участник обсуждения, добавив, что «главное, чтобы не порвалась струна терпения у народа, уловите этот момент вовремя».

"Жители Фороса, вы очень смелые и мужественные люди! Большая благодарность, что вы встали на защиту нашего общего национального достояния. Масштабы злодеяний поражают, как в здравом уме можно было додуматься до застройки в такой зоне, уму непостижимо. Такое ощущение, что люди, которые принимали решение о стройке, в Форосском парке никогда не были», — комментирует другой пользователь.

«Поражает позиция Министерства природы и экологии Республики Крым. Называется, моя хата с краю. Оказывается, в РФ в 2018-м принят закон, разрешающий реконструкцию и строительство в парках. Для Форосского парка предельная норма застройки 20%. Сейчас 12% застройки. По логике Минприроды Крыма все ок, нарушений нет, еще 8% территории застройщик имеет право застроить. Правильно сказала общественник из Мелласа: вы же Минприроды — должны бороться за каждый гектар. Почему сейчас сотрудники Минприроды, общественники, специалисты по насаждениям, паркам будут тратить время, изучать, маркировать деревья, которые срубили, вместо того, что изначально превентивно не допустить такие потери и порчу ландшафта? Неужели сотрудники не видели, на что они дают разрешение? Форосский парк — один из лучших в Крыму, если не в России. Почему за семь лет нет комплексных программ от Министерства природы республики по сохранению парков Южного берега Крыма? А по бумагам и отчетности у них все хорошо будет, выпишут штрафы, показатели выполнят, а дальше трава не расти», — задаётся вопросом Ирина Г.

Форосский парк Цитата из видео на YouTube

Также жители Крыма обсуждают в социальных сетях сообщения о повреждении вандалами Таврической лестницы в городе федерального значения Севастополе — 24 февраля неизвестные люди расписали перильные ограждения с балюстрадой и подпорные стенки Таврической лестницы надписями из баллончиков с краской. 3 марта появилось сообщение о возбуждении уголовного дела, расследование на контроль взяла прокуратура.

«Их необходимо через суд обязать, — не просто оплатить штраф, а за свои личные средства и своими ручонками это всё привести в то состояние, каким оно было до их прихода туда. Только так, через свой труд и свой кошелёк они научатся уважать труд других», — обсуждают пользователи ситуацию в группе «Мой Симферополь».

«Пока не научимся наказывать рублем, ничего не поможет», — пишут другие участники обсуждения, призывая к «публичному» наказанию виновных.

Ещё одна тема, которую обсуждали крымчане в соцсетях на уходящей неделе, — состояние общественного транспорта в регионе, в частности, сообщение о том, что в Симферополе в одной из маршруток под пассажиркой провалился пол. Сама она не пострадала, но с нее соскочила обувь.

«40 новых автобусов заборы в парке подпирают, а этот хлам, который на ходу разваливается, до сих пор катается… как такое можно допускать? Власти наши, вы вообще в отрыве от реальности???» — пишут жители в паблике «Мой Симферополь».

Бурное обсуждение в социальных сетях вызвала новость о том, что Керчь не вошла в число крымских городов, в которых в 2022 году будут благоустроены общественные территории по федеральной программе. Под новостью, размещенной на странице «ВКонтакте» «КерчьИнфо», появилось множество комментариев.

«Даже ПГТ включили в список. А Керчь с её почти 1/12 населения Крыма оставили в пролёте. Или у нас уже заготовлены свои «внешние виды» и свои «списки белые» определённые фирмой, одной на весь город, что и делает всё благоустройство, про которое каждый день пишут, не только СМИ, но и люди массово приходят на приёмы к чиновникам? Странные дела творятся в Керчи. Мы не можем даже проголосовать за то, что хотим в нашем городе улучшить. А как же мнение народа? Или уже оно не считается?» — возмущается Дима Л.

Улица Ленина. Керчь KBDA3200

«Вообще дико странно то, что город-герой в таком состоянии… Городов-героев всего-то 9!!! 9!!! А не 999!!!» — напомнил Михаил Г.

«Ребят, а что, в Керчи нет общественных организаций, чтоб написать в приемную президента с текстом, как смогло обойти голосование на благоустройство города-героя, самого древнего города России?» — написал другой участник обсуждения.

Впрочем, в том же паблике властям и подрядчикам достаётся уже за качество благоустройства: в ряде керченских дворов жителям самим пришлось устранять недоделки. Пользователи соцсетей делятся новыми адресами, по которым результаты «благоустроительных «работ оказались далеки от ожиданий.

«Выглядит все как грандиозная разруха, а не законченное благоустройство за десятки лям», — уточняют жители.

Читайте ранее в этом сюжете: Было страшно! В соцсетях вспоминают Крымскую весну