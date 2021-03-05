Абакан, , 12:06 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, по данным Хакасского гидрометцентра, 6−7 марта в регионе ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с.

Порывы ветра в горах будут достигать 30 м/с. В горах возможен сильный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий предупредили и жителей Алтайского края.

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