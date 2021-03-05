Сеул, , 12:14 — REGNUM В январе 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шоппинг, увеличился на 22,4%, до 15,06 трлн вон (~$13,3 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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По их словам, показатель выше 15 трлн вон (~$13,2 млрд) продолжает держаться на протяжении трёх месяцев подряд.

Известно, что продажи продуктов в Южной Корее выросли на 90,3%, бытовой электроники и устройств связи — на 65,3%. Однако объём транзакций в сфере культуры и развлечения, напротив, сократился на 79,6%, в сфере транспортных услуг и туризма — на 68,2%.

70,5% транзакций пришлись на мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что рост показателей обусловлен нормами социального дистанцирования, сохраняющимися в условиях пандемии коронавируса.