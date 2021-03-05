Москва, , 12:07 — REGNUM В ближайшее время страны Евросоюза не откроют границы для граждан России. Такое прогноз 5 марта сделал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ближайшие два месяца стабильного турпотока в европейские страны налажено, скорее всего, не будет», — сказал Игнатьев.

Таким образом, это исключает возможность того, что страны Евросоюза войдут в число наиболее популярных туристических направлений среди населения России.

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