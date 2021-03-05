Челябинск, , 12:04 — REGNUM В Челябинской области на территории шести районов наблюдается сильна метель. Об этом сообщает областной миндортранс.

По данным ведомства, непогода бушует в Агаповском, Кизильском, Карталинском, Брединском, Варненском и Нагайбакском районах. При этом дороги находятся в проезжем состоянии, однако передвижение по ним затруднено по причине ограниченной видимости.

«Просим водителей без крайней необходимости воздержаться от поездок в вышеперечисленных районы», — отмечают в миндортрасне. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в регионе была сильная метель. На трассах застряли сотни машин, в которых были тысячи людей. Ситуация осложнялась 30-градусными морозами.