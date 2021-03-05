Киев, , 12:07 — REGNUM На Украине готовят законопроект, регулирующий вопросы, связанные с двойным гражданством жителей страны. Об этом заявил 5 марта на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что является приверженцем закона о втором гражданстве.

Министр сообщил, что Украина намерена разрешить своим гражданам иметь паспорта стран Евросоюза, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Великобритании.

«Есть одно исключение — это «государство-агрессор». С ним не может идти [речь] о каком-либо двойном гражданстве», — сказал Кулеба.

Напомним, с 2014 года украинские СМИ и политики возлагают ответственность за начало гражданской войны в стране на Россию, обвиняя её в недоказанной «агрессии». Формулировка «государство-агрессор» в отношении РФ фигурирует в официальных документах Верховной рады Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал органы власти и спецслужбы разработать законопроекты, регулирующие вопросы двойного гражданства.

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