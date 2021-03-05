Москва, , 12:15 — REGNUM Бурное цветение токсичных водорослей-динофлагеллят у берегов морей, известное как «красные приливы», происходит при стабильности температуры, солёности и других параметров среды, считают биологи. Итоги их исследований опубликованы в начуном журнале Estuarine, Coastal and Shelf Science, кратко об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Бурые или сине-зелёные водоросли, а также фотосинтезирующие бактерии могут активно размножаться в морской и пресной воде. В таких случаях вода «цветёт», на поверхности появляются обширные яркие пятна. Водоросли выделяют токсины, чтобы расчистить для себя больше пространства, и эти вещества опасны для людей и животных.

Сотрудники Зоологического института РАН во главе с Ириной Телеш несколько лет изучают динофлагелляты вида Prorocentrum cordatum. Когда эти водоросли бурно размножаются, возникают «красные приливы», но при изменении среды — взбалтывании воды, изменении солёности — водоросль впадает в «спячку».

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Новое исследование касалось причин «красных приливов», зафиксированных в Балтийском море в 1988—2016 годах. Таких случаев за этот период было 15.

Оказалось, что бурное цветение происходило только при стабильных условиях, которые сохранялись на море несколько недель. Учёные предполагают, что в таких условиях между фитопланктоном и другими организмами устанавливается взаимодействие, благоприятствующее размножению. Дальнейшие наблюдения помогут биологам проверить эту версию.

Специалисты полагают, что глобальное потепление и увеличение средней температуры воды приведёт к учащению «красных приливов». Одно из таких явлений уже привело к массовой гибели морских обитателей у берегов Камчатки.

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