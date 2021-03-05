Самара, , 12:04 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого погиб электромонтер, установлены в Самарской области. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики региона.

Сообщается, что несчастный случай с 65-летним электромонтером МУП «Водоснабжение» произошел 2 октября 2020 года в Красноармейском районе: рабочий тяжело пострадал после ожога вольтовой дугой. Мужчину срочно доставили в больницу, но 19 октября он скончался по полученных повреждений.

Специалисты установили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ.

«Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами МУП «Водоснабжение», — сообщает пресс-служба ведомства.

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