Москва, , 12:02 — REGNUM Российский космонавт Сергей Рыжиков, который в настоящее время пребывает на борту Международной космической станции (МКС), 5 марта нанесет на первую трещину в модуле «Звезда» третий слой герметика и установит на нее накладку. Об этом 5 марта рассказали в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

"Космонавт Сергей Рыжиков подготовит поверхность перед нанесением третьего слоя герметика, нанесет герметик и установит накладку на предполагаемое место негерметичности на корпусе», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что это будет проделано российским экипажем в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» и отмечается, что данные работы будут проходить под руководством специалистов Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС.

Отметим, 4 марта российские космонавты на МКС засверлили вызвавшую утечку воздуха трещину в корпусе модуля «Звезда», чтобы не допустить ее расползания.