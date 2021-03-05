Новосибирск, , 11:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал выделить 800 млн рублей на развитие бор-нейтронозахватной терапии (способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей). Об этом Мишустин 5 марта сообщил в ходе посещения Института ядерной физики имени И. Г. Будкера в новосибирском Академгородке.

«Мы, конечно, поможем. Это около 800 млн рублей, которые необходимы», — сказал премьер-министр.

Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру финансов Антону Силуанову держать этот вопрос на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, бор-нейтронозахватная терапия позволяет лечить глиобластому мозга и другие онкологические заболевания с использованием созданного в Институте ядерной физики имени И. Г. Будкера специально для этого метода ускорительного источника нейтронов.

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