Вашингтон, 5 марта 2021, 11:56 — REGNUM Выдвиженец администрации Джо Байден на пост заместителя министра обороны США по политике Колин Кал поддержал на слушаниях 4 марта по своей кандидатуре решение Дональда Трампа об убийстве командующего элитными подразделениями «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, сообщает The Washington Times.
Во время слушаний сенатор Джеймс Инхоф из Оклахомы, ведущий республиканец в комитете Сената по вооруженным силам, напомнил Калу, назначенному, что тот после убийства иранского военного предсказывал, что нападение США станет причиной войны.
При этом после того, как по приказу Трампа был нанесен воздушный удар по колонне, в которой находился Сулеймани, тогдашний кандидат в президенты США Байден заявил, что нападение беспилотника показала, что Трамп был «опасно некомпетентным» и «безрассудным образом пренебрег последствиями» своего удара.
Напомним, сам Байден отдал приказ о нанесении удара по проиранским вооруженным формированиям в Сирии в ответ на обстрелы американских военных в Ираке. Результатом его решения стало внутриполитическое осуждение и попытки законодателей сократить военные полномочия президентов.