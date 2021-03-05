Вашингтон, 5 марта, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Выдвиженец администрацииДжо Байден на пост заместителя министра обороны США по политике Колин Кал поддержал на слушаниях 4 марта по своей кандидатуре решениеДональда Трампа об убийстве командующего элитными подразделениями «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, сообщает The Washington Times.

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

Во время слушаний сенатор Джеймс Инхоф из Оклахомы, ведущий республиканец в комитете Сената по вооруженным силам, напомнил Калу, что тот после убийства иранского военного предсказывал, что нападение США станет причиной войны.

«Я не пролил и слезинки по поводу смерти Касема Сулеймани по тем же причинам, которые вы упомянули, сенатор Инхоф», — ответил ему Кал.

«Я был обеспокоен динамикой эскалации», — добавил он.

При этом после того, как по приказу Трампа был нанесен воздушный удар по колонне, в которой находился Сулеймани, тогдашний кандидат в президенты США Байден заявил, что нападение беспилотника показало, что Трамп был «опасно некомпетентным» и «безрассудным образом пренебрег последствиями» своего удара.

Напомним, сам Байден отдал приказ о нанесении удара по проиранским вооруженным формированиям в Сирии в ответ на обстрелы американских военных в Ираке. Результатом его решения стало внутриполитическое осуждение и попытки законодателей сократить военные полномочия президентов.