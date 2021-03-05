Выдвиженец Байдена в Пентагон рад убийству Сулеймани — Washington Times
Вашингтон, 5 марта, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Выдвиженец администрацииДжо Байден на пост заместителя министра обороны США по политике Колин Кал поддержал на слушаниях 4 марта по своей кандидатуре решениеДональда Трампа об убийстве командующего элитными подразделениями «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, сообщает The Washington Times.
Во время слушаний сенатор Джеймс Инхоф из Оклахомы, ведущий республиканец в комитете Сената по вооруженным силам, напомнил Калу, что тот после убийства иранского военного предсказывал, что нападение США станет причиной войны.
При этом после того, как по приказу Трампа был нанесен воздушный удар по колонне, в которой находился Сулеймани, тогдашний кандидат в президенты США Байден заявил, что нападение беспилотника показало, что Трамп был «опасно некомпетентным» и «безрассудным образом пренебрег последствиями» своего удара.
Напомним, сам Байден отдал приказ о нанесении удара по проиранским вооруженным формированиям в Сирии в ответ на обстрелы американских военных в Ираке. Результатом его решения стало внутриполитическое осуждение и попытки законодателей сократить военные полномочия президентов.