Стокгольм, 5 марта, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В сети появились фотографии с испытаний прототипа нового электрокара Renault Megane eVision. Снимки обнародовало издание Autocar.

Autocar Электрический Renault Megane

Ожидается, что Renault представит электрифицированную модель Megane eVision до конца 2021 года. На опубликованных снимках представлен прототип, испытания которого проходят на севере Швеции.

Megane eVision станет первым электромобилем Renault, построенным на новой платформе CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Такая же «тележка» ляжет в основу нового внедорожника Nissan Ariya.

Концептуальная версия Megane eVision оснащалась аккумулятором 60 кВт/ч, который обеспечивает запас хода в 280 миль (около 450 км). Кроме того, модель получила электродвигатель мощностью 215 л. с., приводящим в движение передние колеса.

Ранее стало известно, что в России обновлённый кроссовер Renault Duster получил четыре уровня оснащения и лимитированную версию Edition One.

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