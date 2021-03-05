Киев, 5 марта 2021, 11:54 — REGNUM Переговоры по Донбассу в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) «напоминают театр абсурда». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 марта во время брифинга.
Он обвинил Россию и представителей ДНР и ЛНР в том, что они «водят ситуацию по кругу» для затягивания процесса переговоров.
При этом вопрос присоединения США к переговорам в рамках ТКГ не стоит, подчеркнул Кулеба:
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина осознанно пошла по пути эскалации конфликта в Донбассе.
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