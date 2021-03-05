Орск, Оренбургская область, , 11:52 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области коллектор привлечен к административной ответственности. Он оказывал психологическое давление на должника, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

С жалобой на назойливые телефонные звонки обратилась жительница Орска. Женщина заключила договор займа с микрофинансовой организацией, которая передала право взыскания задолженности коллекторской фирме. Орчанка погасила большую часть долга, однако коллектор не оставлял ее в покое.

В рамках административного расследования установлен факт нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Коллекторская организация оштрафована на 40 тыс. рублей.