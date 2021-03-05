Сан-Диего, США, , 11:51 — REGNUM В Соединённых Штатах экспериментальной вакциной от коронавирусной инфекции, которая до этого применялась только на собаках и кошках, привили приматов из зоопарка Сан-Диего в США. Об этом сообщает National Geographic.

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Всего прививки получили пятеро бонобо и четырех орангутана. Им ввели по две дозы препарата от COID-19, разработанного компанией Zoetis. На такой шаг сотрудники зоопарка пошли после того, как у восьми горилл был выявлен коронавирус. Инфекцию в зоопарк занёс один из сотрудников заведения, перенёсший её бессимптомно.

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Как заявила главный сотрудник по охране дикой природы зоопарка Сан-Диего Надин Ламерски, у обезьян после прививки не выявлено каких-либо побочных реакций и вскоре будут проверены на наличие антитела, чтобы выяснить, насколько эффективно прошла вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Россельхознадзоре заявили, что в России уже к апрелю 2021 года будет готова для запуска в оборот вакцина от COVID-19 «Карнивак-Ков», предназначенная для животных. По словам руководителя службы Юлии Мелано, вакцина показывает результат в 100%, однако пока невозможно определить сроки её действия.