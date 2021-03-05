Джакарта, , 11:51 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможном землетрясении, которое приведет к цунами высотой до 18 метров у берегов Баньюванги, сообщает CNN Indonesia.

По данным агентства, землетрясение магнитудой 8,7 может произойти у берегов Индонезии.

Глава отдела землетрясений и цунами агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Дарионо напомнил о землетрясении, произошедшем в этом районе, в 1994 года. Тогда землетрясение магнитудой 7,8 вызвало цунами высотой 13,9 м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Новой Зеландиизаявил, что индонезийские граждане не пострадали при землетрясении магнитудой 8,1.

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